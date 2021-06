ANSA-IL-PUNTO/ COVID: vaccini ai maturandi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Sono aperte da oggi sabato 5 giugno, in Umbria, le preadesioni alla vaccinazione per gli studenti che dovranno affrontare l'esame di maturità.

I maturandi verranno vaccinati mercoledì 9 e giovedì 10 giugno nei i punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale.

Contestualmente prosegue la vaccinazione per le categorie previste dal piano, in particolare tutti i cittadini cinquantenni, sessantenni e settantenni che hanno già aderito.

In base ai dati del ministero, sono state somministrate in Umbria 554.294 dosi di vaccino, sulle 611.495 consegnate, pari al 90,6 per cento.

Dai dati giornalieri della Regione, aggiornati al 5 giugno, non si registra intanto nessuna vittima. Prosegue il calo degli attualmente positivi ed anche i ricoveri sono in discesa.

Gli attulamente positivi sono 1.309 (46 in meno di ieri), i nuovi contagi accertati 38 e i guariti 84. I ricoveri sono 57 (uno in meno) di cui cinque (anche in questo caso uno in meno) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 7.800 test, (di cui 4.657 antigenici e 3.143 tamponi molecolari) con un tasso di positività complessivo pari a 0,48 per cento.

