Umbria dal 7 giugno è in zona bianca

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Da lunedì 7 giugno l'Umbria passa in zona bianca insieme ad Abruzzo, Liguria e Veneto.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha reso noto lo stesso dicastero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

La zona bianca indica quelle aree a livello più basso di rischio per la pandemia Covid. (ANSA).