Tesei, Umbria in zona bianca è risultato straordinario

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Per la presidente della Regione Donatella Tesei l'ingresso dell'Umbria in zona bianca per il rischio Covid "è un risultato straordinario, importantissimo" per il territorio. "Abbiamo attraversato momenti duri ma devo dire che l'organizzazione messa in campo e le iniziative prese sono risultate efficaci" ha aggiunto.

"La campagna vaccinale portata avanti - ha sottolineato Tesei - ha messo in sicurezza la parte più debole della nostra popolazione. E' un grandissimo giorno per la nostra regione che ha veramente parametri di totale zona bianca. E' motivo di grande speranza e di ottimismo, pur con tutte le cuatele che invito a mantenere. Perché certamente non ci possiamo permettere di fare un passo indietro".

Per Tesei la zona bianca "significa riaperture". "Significa - ha proseguito - tornare a una vita veramente normale ma anche possibilità per tutte le nostre categorie economiche di tornare a lavorare". (ANSA).