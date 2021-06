Sottosegretario Nisini a Its Umbria Smart Academy di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 GIU - Visita del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della Lega Tiziana Nisini alla sede di Foligno della Its Umbria Smart Academy, una delle realtà di eccellenza dell'Umbria che si occupa di formare i giovani diplomati con corsi di alta specializzazione in tecnologie e scienze applicate. Il sottosegretario Nisini e il segretario della Lega Umbria onorevole Virginio Caparvi, sono stati accolti dal direttore di Its Nicola Modugno e dal responsabile tecnico scientifico Its Umbria Oscar Proietti che hanno presentato le caratteristiche della didattica applicativa e mirata all'innovazione tecnologica dell'Academy.

"L'Its - ha dichiarato il sottosegretario, secondo quanto riferisce una nota della Lega - è una realtà importante, determinante in questo periodo. Si parla di digitalizzazione, di economia circolare, di marketing, di agrifood, tutti corsi di specializzazione e qualificazione che servono al nostro Paese anche con il Pnrr. Sono delle realtà che vanno valorizzate, stabilizzate perché formano dei ragazzi con qualifiche essenziali, quelle che il mercato oggi richiede e che purtroppo mancano". L'Its ha ottenuto negli anni numerosi riconoscimenti nazionali dal Miur per il livello di coinvolgimento delle imprese, la qualità, l'efficacia e i risultati occupazionali dei propri percorsi formativi.

"L'argomento della formazione è la vera sfida che il Paese Italia deve vincere - ha affermato l'onorevole Virginio Caparvi - soprattutto all'indomani di un lockdown durato più di un anno.

Le eccellenze degli Its, tra i quali quello umbro, spicca per numeri e risultati. E' una eccellenza che va difesa e stabilizzata, riconosciuta a tutti i livelli e soprattutto fatta conoscere a studenti e famiglie. Fra qualche settimana inizierà l'iter in Commissione cultura di una proposta di legge che porta anche la mia firma, proprio per il riconoscimento di queste realtà è per la loro valorizzazione". (ANSA).