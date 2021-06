Quasi metà residenti Umbria ha ricevuto una dose di vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Quasi la metà dei residenti in Umbria hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. Secondo i dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 4 giugno sono 381.319 coloro ai quali è stata somministrata, il 49,35 per cento della popolazione.

Sono invece 179.630 i residenti che hanno completato il ciclo vaccinale, il 23,12% del totale.

Sempre alla mattina del 4 giugno sono state somministrate 547.253 dosi delle 589.345 finora consegnate.

Sono invece 202.080 i prenotati per ricevere il vaccino.

