Duomo Orvieto aperto gratuitamente ai visitatori domenica

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 04 GIU - La cattedrale di Orvieto sarà aperta gratuitamente ai visitatori, domenica pomeriggio, in occasione della solennità del Corpus Domini: è quanto deciso, in via eccezionale, su iniziativa dell'Opera del Duomo. "Abbiamo scelto di aprire gratuitamente l'accesso alla cattedrale - spiega il presidente dell'ente, Andrea Taddei - come segno di accoglienza per quanti visiteranno la città e prenderanno parte alle celebrazioni eucaristiche". Taddei sottolinea come "nel Corpus Domini si racchiude la tradizione più profonda della nostra comunità e proprio in questi giorni di ripresa lo spirito di unità e condivisione rappresenta per tutti un segno tangibile di rinascita". Le celebrazioni del Corpus Domini si concluderanno proprio domenica con l'ostensione del Sacro Corporale e la solenne celebrazione eucaristica, presieduta alle 10 dal cardinale Enrico Feroci, parroco di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva (Roma). Al termine si svolgerà la processione e benedizione eucaristica sul sagrato del duomo.

Dopo la cerimonia di reposizione del Sacro Corporale, a chiudere gli eventi, alle 19, sarà frate Alessandro Brustenghi, per il concerto intitolato 'La luce della speranza'.

Per il secondo anno consecutivo non potrà sfilare per le vie del centro il corteo storico. Tuttavia, come già avvenne lo scorso anno con le sole rappresentanze del podestà, del capitano del popolo e degli Anterioni dei quattro quartieri, anche quest'anno l'Associazione Lea Pacini onorerà la solennità del Corpus Domini, la mattina di domenica, con un evento simbolico. (ANSA).