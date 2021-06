Da Poggiodomo campagna vaccini nell'area del sisma

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - "Partirà dal piccolo Comune di Poggiodomo la campagna vaccinale che si pone l'obiettivo di far diventare Covid free la Valnerina da Norcia ad Arrone. Si tratta dei 14 Comuni del cratere già duramente provati dal terremoto e alle prese con le ulteriori difficoltà legate alla pandemia": lo ha annunciato il consigliere provinciale Gino Emili, delegato dal presidente Luciano Bacchetta a ricevere il Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus Massimo D'Angelo, il Generale Saverio Pirro, il Colonnello Marchi e il Maggiore Magrini per mettere a punto i dettagli dell'operazione che inizierà martedì 8 giugno.

Il piano prevede centri vaccinali in ogni comune che metteranno a disposizione i locali idonei. Nel caso non ne fossero muniti - è detto in una nota diffusa dalla Provincia di Perugia - interverranno Protezione civile e Croce rossa con proprie strutture.

"Il principio è stato quello di iniziare dai centri con minore densità di popolazione per poi arrivare a quelli più grandi" spiega Emili. "Con l'occasione - ha aggiunto - ho ringraziato il generale Figliuolo per la sensibilità mostrata nei confronti della Valnerina che, al pari delle isole, potrà tornare alle proprie attività produttive e legate alla filiera del turismo in sicurezza. Partire da chi è più svantaggiato è la dimostrazione di sensibilità e lungimiranza che deve riguardare l'intero pianeta se vogliamo uscire da questo difficile momento". (ANSA).