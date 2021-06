ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria entra da lunedì in zona bianca

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Si stabilizza "verso il basso" in Umbria il tasso di incidenza settimanale dei nuovi casi Covid, 28, per 100 mila abitanti. Emerge dal resoconto elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull'andamento della pandemia aggiornato al 3 giugno. Che arriva nel giorno in cui diventa ufficiale da lunedì prossimo la regione sarà in 'zona bianca'.

Per gli epidemiologi l'andamento dei nuovi casi "si conferma in costante riduzione".

Riguardo all'indice Rt nel report si sottolinea che "vista la bassa numerosità dei casi è soggetto a maggiori oscillazioni, mantenendosi comunque al di sotto di uno". Nelle medie mobili a sette giorni è indicato a 0,87 (0,69 quello dell'Italia).

Gli epidemiologi hanno poi rilevato che continua la discesa degli attualmente positivi, "sintomo di una sempre minore circolazione del virus".

"Si consolida poi verso il basso - è detto ancora nello studio - anche la quota dei positivi sui nuovi tamponi, a conferma dell'adeguata azione di tracciamento dei casi su tutto il territorio regionale".

Sul fronte dei vaccini, in Umbria ormai praticamente metà dei residenti hanno ricevuto almeno una dose. E dal 5 giugno, a seguito dell'estensione da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco, dell'indicazione terapeutica del vaccino Pfizer, saranno aperte le preadesioni per l'immunizzazione dei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni. (ANSA).