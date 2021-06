Ancora in calo i ricoverati Covid negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria dove ora si trovano 58 pazienti, tre in meno di giovedì, sei dei quali, erano sette, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno - riporta il sito della Regione - sono stati registrati 29 nuovi positivi, 55 guariti e una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono 1.355, 27 in meno del giorno precedente.

Sono stati analizzati 1.640 tamponi e 3.310 test antigenici.

Il tasso di positività sul totale è di 0,58 per cento, 1,1 giovedì. (ANSA).