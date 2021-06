Tornati a Orvieto gli studenti dell'Università dell'Arizona

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 03 GIU - Sono tornati ad Orvieto, per seguire i corsi della Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, gli studenti americani dell'Università dell'Arizona. Sette quelli già giunti in città, ai quali il sindaco Roberta Tardani ha portato il saluto dell'amministrazione. Resteranno in Umbria per le cinque settimane del Summer program e ad agosto saranno raggiunti da altri loro compagni.

Intanto si sta programmando per i prossimi mesi il ritorno delle attività delle altre università.

"Eravamo abituati ormai ad averli tra noi durante l'anno - ha detto il sindaco Tardani -, insieme agli studenti delle altre università americane che collaborano con il Csco, ma la pandemia ci aveva tolto anche questo. È stata dunque una bellissima sensazione poterli riabbracciare idealmente, un altro piccolo grande passo verso il ritorno alla normalità".

Tardani ha poi rivolto un "in bocca al lupo" e fatto gli auguri di "buon lavoro alla presidente Liliana Grasso e a tutta la 'squadra' del Csco che anche in questi mesi difficili - ha concluso - non ha smesso di lavorare per dare un futuro sempre più stabile al Centro". (ANSA).