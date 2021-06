Questore Perugia consegna le Medaglie di commiato

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Il questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha consegnato le Medaglie di commiato conferite dal capo della polizia, prefetto Lamberto Giannini, in "segno di stima e riconoscenza" per l'attività prestata dal personale della polizia di Stato in quiescenza intervenuto alla cerimonia.

"Il nostro ruolo - ha sottolineato il questore - risiede in una ragione sociale che è fondamento della professione del poliziotto: fare del bene agli altri, garantendo l'ordine e la sicurezza pubblica, sempre vicini ai cittadini". (ANSA).