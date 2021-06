In borgo Castelluccio spunta casa con facciata tricolore

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 03 GIU - Spunta una casa dipinta con il tricolore della bandiera italiana nel centro storico terremotato di Castelluccio di Norcia. Le foto della facciata "colorata" (della quale ha parlato il Corriere dell'Umbria) sta facendo il giro del web e in particolare dei social. Un'immagine che ha attirato l'attenzione di molti curiosi ed anche dell'amministrazione comunale.

"Già da alcuni giorni abbiamo dato mandato agli uffici competenti, tra cui la polizia locale, di verificare quanto accaduto e come sia stato possibile realizzare quella colorazione", ha detto all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno. Tra le verifiche in corso - viene fatto sapere - ci sarebbe anche quella alla posizione in cui si trova precisamente l'alloggio, dato che gran parte del centro storico di Castelluccio è ancora in "zona rossa" e quindi interdetta ai cittadini se non accompagnati dalle autorità.

Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria il tricolore è stato realizzato con le autorizzazioni necessarie ad accedere alla 'zona rossa' da parte del proprietario - che continua a chiedere di riavere la sua casa - e alcuni amici, con il permesso necessario per accedere all'area. "Sono un combattente solitario - ha detto al quotidiano -, abituato a non mollare.

Sono nato a Castelluccio e lì restano le mie radici. E vorrei che anche i miei nipoti rimanessero legati al Pian Grande" (ANSA).