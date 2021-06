Coletto, basi perché Umbria diventi zona bianca

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - "Ci sono le basi perché l'Umbria diventi 'zona bianca', con i dati della pandemia in continua discesa e i vari parametri in miglioramento": a dirlo è l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Poi ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni del Governo" ha aggiunto rispondendo all'ANSA in vista del monitoraggio che potrebbe decretare l'entrata nell'area di rischio più bassa dal 7 giugno.

"Dovremmo arrivare anche noi - ha detto ancora Coletto - e l'auspicio è di ripartire velocemente. E' un modo per coronare i tanti sacrifici fatti dagli umbri e sarebbe anche un ringraziamento per il grande lavoro dei sanitari". (ANSA).