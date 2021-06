Romizi a cerimonia 2 giugno,rinnovare lo sforzo di ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - Nel corso della cerimonia del 2 giugno che si è svolta ai Giardini del Frontone, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha ricordato il contributo della città alla nascita della Repubblica e ha ribadito la necessità, oggi come 75 anni fa, di uno sforzo di ricostruzione morale e materiale della società, con un rinnovato spirito di collaborazione incondizionata.

"Anche Perugia - ha affermato, fra l'altro, il sindaco, secondo quanto riferisce il Comune - dette il suo contributo alla Costituente e alla Repubblica, largamente premiata alle urne con circa il 70% dei perugini che si espressero a favore".

"In questo 2 giugno - ha aggiunto - avvertiamo fortissimo il ricordo struggente e la mancanza delle persone scomparse a causa del coronavirus, oltre 1.000 persone nella sola nostra provincia. Ci stringiamo alle famiglie alle comunità locali che hanno sofferto per questa grave perdita. Accanto a tanto dolore avvertiamo però una crescente volontà di ripresa e rinascita, con un pensiero speciale e un'attenzione particolare ai nostri piccini, ai giovani, a tutti i ragazzi. A distanza di 75 anni, quello sforzo di ricostruzione morale e materiale si deve rinnovare e occorre ricorrere a quello spirito di collaborazione incondizionata, valido allora e oggi, in questa fase delicata ma al tempo stesso carica di speranza, con anche le opportunità previste in termini di pianificazioni e investimenti a livello europeo, in una prospettiva di necessario sviluppo e modernizzazione del nostro paese. Come 75 anni fa ognuno di noi è chiamato a farsi artefice di questa fase di vita nuova nel segno di quella sostanziale unità morale invocata dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso del 2 giugno 2020, che oggi come allora ha saputo tenere uniti gli italiani, facendo della Repubblica la casa di tutti, sulla base dei valori di libertà, di pace e di democrazia". (ANSA).