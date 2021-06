Al via i "Gr.Est. 2021" per 3.000 bambini

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - "Cari giovani alzatevi e testimoniate e abbiate sogni grandi nella vostra vita per non giocare mai al ribasso, avendo gli stessi desideri del Signore Gesù. Coltivate sogni di pace, di giustizia, di solidarietà, di bontà, come dice papa Francesco, e custodite sogni per la salvaguardia del creato". Con queste parole il cardinale Gualtiero Bassetti ha affidato, nella serata del primo giugno, presso gli "Oratori Riuniti Anspi Giampiero Morettini" di San Martino in Campo, il mandato ai giovani animatori per il servizio che li attende nelle attività dei "Gr.Est", i "Gruppi Estivi", nelle circa 30 realtà oratoriali dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

Realtà che vedranno impegnati 800 tra animatori, educatori e operatori per far trascorrere in serenità le vacanze estive a 3.000 bambini, nel rispetto delle norme sanitarie. Si tratta, come ha evidenziato anche il cardinale Bassetti, di un impegno e di un servizio degli oratori offerto a tante famiglie dove possano trovare un ambiente che accoglie, sostiene e accompagna.

Il cardinale Bassetti, rivolgendosi ancora agli animatori dei "Gr.Est." (presenti in numero limitato e in rappresentanza di tutti gli oratori coinvolti nel rispetto delle disposizioni anti-Covid), ha detto: "Alzatevi giovani, Cristo ha bisogno di voi, il mondo ha bisogno di giovani generosi e critici.

Diventate voi la coscienza del mondo, non criticando tanto per criticare, ma essendo una coscienza critica secondo il Vangelo.

Vivete la vostra vita con gioia e passione, perché la vita è bella". (ANSA).