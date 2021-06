Anci Umbria celebra la Festa della Repubblica nei suoi Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - "Come presidente di Anci Umbria auspico che questo 2 giugno non sia un ritorno alla normalità, ma esattamente il contrario: che si apra, oggi come allora, una nuova fase storica per il nostro Paese, in cui si dia inizio a una nuova socialità, a un nuovo modo di fare impresa, di intendere l'economia, il lavoro, lo studio, l'uomo". Lo afferma in una nota della stessa Associazione dei Comuni, Michele Toniaccini.

"Con la pandemia - prosege - abbiamo potuto constatare che i modelli cui eravamo ispirati non sono più adeguati, e allora riprendiamo in mano la Costituzione, rileggiamola, applichiamola, e con essa, che è sempre fonte di ispirazione e guida lungimirante, costruiamo una nuova Italia, pronta a vincere le sfide del presente e del futuro".

"Questa Festa della Repubblica - aggiunge, tra l'altro -vorrei dedicarla a tutte quelle persone che hanno perso la loro battaglia contro il Covid, a chi ha perso il lavoro, a chi ha perso la vita sul lavoro, a chi ha perso la vita perchè qualcuno ha smarrito il vero senso della vita, che non è certamente il mero profitto. A chi, invece, con il suo lavoro, dedizione e altruismo, in pieno rispetto della Costituzione, ha salvato vite umane". (ANSA).