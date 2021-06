Vissani riapre il ristorante, "ma resta tanta amarezza"

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - "Abbiamo riaperto Casa Vissani, ma resta tanta amarezza dopo tutti questi mesi in cui non abbiamo lavorato": a dirlo all'ANSA è Gianfranco Vissani, maestro della cucina italiana, che con il figlio Luca è proprietario del noto ristorante umbro, sul lago di Corbara, a pochi chilometri da Orvieto.

"Non avete idea di quanti ristoratori hanno messo in vendita le loro attività dopo l'emergenza Covid e questo fa male al cuore", aggiunge Vissani. Che parla anche dell'attuale governo Draghi: "Il presidente del Consiglio sta facendo passi importanti, è sicuramente un uomo forte e di questo ce ne era bisogno. I partiti facciano i partiti, ma in questa fase devono pensare solo al bene dell'Italia, sarebbe utile se si affidassero al pragmatismo di Draghi", dice ancora lo chef.

Vissani, inoltre, invita i leader politici a "girare tra la gente: "Salvini, Letta e tutti gli altri vadano a visitare anche i piccoli paesi fatti di piccole realtà imprenditoriali. Solo così - aggiunge - capiranno come sta davvero la gente e quale sia la vera Italia che non è solo Roma e Milano".

Infine, il ristoratore racconta che la riapertura del suo locale è stata accompagnata da un nuovo piatto: "Abbiamo introdotto - spiega - un cioccolatino bianco al caviale con dressing di olio di avocado, lime e pepe nero". (ANSA).