Palazzo invaso dal fumo per principio incendio, soccorso un uomo

(ANSA) - TERNI, 01 GIU - Intervento dei vigili del fuoco, martedì pomeriggio a Terni, per un principio d'incendio avvenuto in un palazzo di corso Tacito, nel centro città. L'edificio, completamente invaso dal fumo, è stato fatto evacuare dai pompieri.

Un uomo che era all'interno è stato soccorso dal 118, per una sospetta intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Si ipotizza che il principio d'incendio abbia avuto origine dai contatori elettrici del condominio. Sul posto sono intervenute anche la polizia di Stato e la polizia Locale. (ANSA).