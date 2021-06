In Umbria 17 i nuovi positivi al Covid su 6.717 test

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Sono 17 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 6.717 test analizzati.

In base ai dati della Regione aggiornati al primo giugno, i guariti sono 46 e si registra una vittima. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi: sono 1.493 (30 in meno di ieri).

In calo anche i ricoveri, 68, due in meno e restano fermi a sei i posti occupati nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in particolare 4.173 test antigenici e 2.544 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 0,25 per cento, 0,66 rispetto ai soli molecolari. (ANSA).