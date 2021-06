Fipe Confcommercio chiede intervento alla Regione sulle sagre

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Fipe Umbria Confcommercio torna a rivolgersi ufficialmente alla Regione "perché affronti il tema sagre in modo strutturale". In una lettera all'assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni, il presidente dei pubblici esercizi umbri aderenti a Confcommercio, Romano Cardinali, ha chiesto un confronto urgente per stabilire per tempo le nuove regole sulle sagre. "Oggi facciamo un primo passo verso la normalizzazione che tutti auspichiamo - scrive il presidente Cardinali - ma la situazione desta ancora molta preoccupazione tra gli imprenditori del settore ristorazione per i quali, al netto di chi ha già chiuso, la ripartenza è ancora molto fragile e incerta. Ad un anno dall'ultimo incontro, sollecitiamo perciò un intervento della Regione per rimettere in campo anche per il 2021 il provvedimento restrittivo adottato lo scorso anno, che limitava le sagre a soli quattro giorni con l'applicazione rigida dei protocolli in vigore per la ristorazione. Ancora più necessario - incalza il presidente di Fipe Umbria, secondo quantoriferisce una nota di Confcommercio - l'inizio di un confronto, più volte promesso, con tutti gli attori coinvolti, per la revisione completa della normativa regionale del 2015 sulle sagre". Un intervento deciso in materia sagre, ma non solo, è stato chiesto anche al presidente del Consiglio regionale Marco Squarta, ricordando gli impegni assunti con la deliberazione regionale del 13 aprile scorso - sottoscritta da tutti i consiglieri regionali, a seguito della manifestazione di protesta degli imprenditori Fipe Confcommercio di fronte a Palazzo Cesaroni - che impegnava la Giunta anche a contingentare il più possibile, pure per il 2021, i giorni di svolgimento delle sagre. (ANSA).