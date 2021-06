"Con il Cuore nel nome di Fracesco" con Ranieri e Renato Zero

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Saranno Massimo Ranieri e Renato Zero gli ospiti della 19/a edizione di "Con il cuore, nel nome di Francesco" la maratona di solidarietà dei frati del Sacro convento di Assisi per i poveri in Italia e nel mondo. L'evento, condotto da Carlo Conti, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, andrà in onda martedì 8 giugno alle 21.25 su Rai1 e su Rai Radio1.

Quest'anno verranno aiutate, tra gli altri - riferisce il Sacro convento - le mense francescane in Italia, le famiglie colpite economicamente dall'emergenza sanitaria e le missioni francescane nel mondo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare al 45515.

La serata vedrà la partecipazione di testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa.

"Sono certo che gli italiani guarderanno a Francesco d'Assisi per vivere e manifestare la loro solidarietà per un mondo più giusto e più equo", ha affermato il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato. "Anche quest'anno con il vostro aiuto e dei tanti francescani sparsi nel mondo, potremo dare vita ad una catena umana che risolleverà e ridarà speranza a coloro che hanno perso tutto o non hanno mai avuto nulla scrivendo le parole futuro, dignità, lavoro nelle loro vite".

Fino al 30 giugno si poranno donare 2 euro con un sms al numero 45515, oppure 5 o 10 euro con le chiamate da rete fissa. (ANSA).