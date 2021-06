Bacchetta, Festa della Repubblica apre a speranza di normalità

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - "La Festa della Repubblica 2021, dopo l'anno terribile che abbiamo alle spalle, apre alla speranza di un ritorno alla normalità. Infatti, pur mantenendo un profilo sobrio, sull'esempio di quanto previsto nel protocollo delle celebrazioni del Quirinale, la ricorrenza del 2 giugno sarà un momento di grande unità tra le istituzioni anche nel capoluogo della nostra regione". Lo sottolinea il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, in una nota dell'ente. La celebrazione dei 75 anni della Repubblica italiana si svolgerà, a Perugia, alle 10 ai Giardini del Frontone.

"Dopo un lungo anno di lutti e di sofferenze a causa della pandemia - aggiunge, fra l'altro - quella del 2 giugno sarà una cerimonia carica di emozioni nel ricordo di chi non c'è più e il desiderio di ricominciare a vivere la socialità di cui l'essere umano non può fare a meno. Con la concreta possibilità per l'Umbria di passare in breve dalla zona gialla a quella bianca si prospetta la ripresa delle attività produttive e dei servizi, con il turismo in primis. Un pensiero particolare va ai capi degli istituti scolastici, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie in vista della chiusura di un anno scolastico difficile e problematico, ma che ha anche permesso di sperimentare con la Dad un nuovo approccio all'apprendimento". "La nostra è una Repubblica giovane, nata dalle macerie di una guerra mondiale disastrosa - prosegue - e oggi a 75 anni di distanza, anche se per motivi diversi, sembriamo come reduci da un conflitto. Con lo stesso spirito di rinascita che determinò negli anni Sessanta del secolo scorso il boom economico, dovremmo affrontare i mesi e gli anni che verranno. Potrà essere una grande occasione di sviluppo e benessere per tutti sull'esempio di chi nel pomeriggio di mercoledì sarà insignito delle onorificenze al merito della Repubblica per mano del Prefetto alla presenza dei sindaci della nostra provincia ai quali rivolgo un pensiero di gratitudine per l'impegno e la dedizione dimostrata nell'affrontare la pandemia dimostrandosi attenti e vicini alla popolazione così duramente provata". (ANSA).