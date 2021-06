ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, 17 nuovi positivi e un decesso

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Sono 17 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 6.717 test analizzati. In base ai dati della Regione aggiornati al primo giugno, i guariti sono 46 e si registra una vittima. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi: sono 1.493 (30 in meno di ieri). In calo anche i ricoveri, 68, due in meno e restano fermi a sei i posti occupati nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in particolare 4.173 test antigenici e 2.544 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 0,25 per cento, 0,66 rispetto ai soli molecolari.

Per quanto riguarda i vaccini, ad oggi, secondo i dati della Regione, hanno ricevuto la prima dose 364.282 umbri, pari al 47,12 per cento dei residenti, ed hanno completato il ciclo in 176.353 (il 22,69 per cento).

Sono state somministrate 529.763 dosi sul totale delle 539.415 consegnate. (ANSA).