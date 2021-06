Anci Umbria "a fianco dei giornalisti e di tutta la filiera"

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - "Anci Umbria è a fianco dei giornalisti e dei lavoratori, di tutta la filiera dell'editoria.

Per Anci Umbria la stampa è un presidio imprescindibile di democrazia del nostro Paese e come tale va preservata. Occorre difendere la stampa, chi ci lavora e il diritto e il dovere di tutti i giornalisti di fare informazione. E questo significa difendere tutti i cittadini e il loro diritto a essere informati su ciò che accade": è quanto afferma il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini in occasione del flash mob, promosso dalla Federazione nazionale stampa italiana e Asu, in piazza Italia, a Perugia.

"E' con queste motivazioni - prosegue il presidente in una nota dell'Anci - che esprimo piena solidarietà ai partecipanti al flash mob di oggi, che non rappresenta solo una rivendicazione a difesa di una categoria, ma è, prima di tutto, la difesa di alti valori sanciti nella nostra Costituzione che riguardano la libertà e la pluralità di informazione, la libertà di tutti noi, la tutela del lavoro e del futuro democratico del nostro Paese".

(ANSA).