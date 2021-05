Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Umbragroup Spa, leader mondiale nella produzione di viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel mercato industriale e dell'aerospazio, entra nel capitale di K-Digitale Srl, startup innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e costruisce piattaforme per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il presidente di Umbragroup Antonello Marcucci commenta così - in una nota - l'ingresso in K-Digitale: "Abbiamo deciso di investire in un'eccellenza del nostro territorio con l'obiettivo di sviluppare insieme un modello di trasformazione digitale del manifatturiero".

"Ci impegneremo concretamente per la crescita di K-Digitale, sia tramite il nostro network di relazioni, sia tramite i nostri metodi di gestione aziendale", afferma l'amministratore delegato di Umbragroup Antonio Baldaccini, che entra a far parte del Cda di K-Digitale.

"Siamo lusingati della scelta di Umbragroup, con cui collaboriamo proficuamente da oltre un anno", sottolinea il presidente di K-Digitale, Daniele Fogliarini.

"La dimensione internazionale di Umbragroup - conclude l'amministratore delegato di K-Digitale, Massimiliano Sterpinetti - amplierà le nostre prospettive di sviluppo e ci permetterà di volare più in alto".

Gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Legale Catagna-Buchetti e per gli aspetti fiscali dallo Studio Mbs Services Snc di Perugia. La parte venditrice è stata assistita dallo Studio legale del prof. Giuseppe Caforio. (ANSA).