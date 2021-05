Nessun morto per Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Nessuna vittima per Covid si segnala oggi in Umbria, dove sono in lieve rialzo i ricoveri (70, due in più rispetto a ieri) ma restano stabili a sei i posti occupati nelle terapie intensive.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 31 maggio, nelle ultime 24 ore sono emersi soltanto sei nuovi contagi, su 794 test antigenici e tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività pari a 0,7 per cento.

I guariti nell'ultimo giorno sono 41 e gli attualmente positivi scendono ancora, a 1.523 (35 meno di ieri). (ANSA).