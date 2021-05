Draghi lascia l'Umbria in compagnia del suo cane

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 31 MAG - Ancora un fine settimana trascorso nella sua residenza umbra per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier ha lasciato Città della Pieve stamani poco prima delle ore 9, con un particolare curioso: Draghi si è messo in viaggio, probabilmente alla volta di Roma, guidando personalmente, ma accompagnato in auto dal suo inseparabile cane, uno splendido esemplare di bracco ungherese.

"Da quando ha assunto l'incarico di guidare l'Esecutivo - racconta all'ANSA il sindaco Fausto Risini - il presidente Draghi, se libero da impegni istituzionali, è sempre tornato regolarmente al paese, qui trova accoglienza e la giusta serenità per riposarsi". (ANSA).