ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, nessun morto e calo positivi

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Nessuna vittima per Covid si segnala oggi in Umbria, dove sono in lieve rialzo i ricoveri (70, due in più rispetto a ieri) ma restano stabili a sei i posti occupati nelle terapie intensive. Secondo i dati della Regione aggiornati al 31 maggio, nelle ultime 24 ore sono emersi soltanto sei nuovi contagi, su 794 test antigenici e tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività pari a 0,7 per cento. I guariti nell'ultimo giorno sono 41 e gli attualmente positivi scendono ancora, a 1.523 (35 meno di ieri).

Intanto l'Umbria accelera sulla vaccinazione degli "over 60" dedicando tre giornate, a partire da oggi, per completare l'immunizzazione della popolazione di questa fascia di età che ha dato l'adesione: lo comunica l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. In tutto il territorio regionale è stata definita una redistribuzione delle quote di vaccino secondo la disponibilità e le capacità operative dei punti vaccinali territoriali, in modo da destinare il vaccino nei punti vaccinali con maggiore adesione degli ultrasessantenni. In Umbria è stato somministrato il 98,3 per cento delle dosi di vaccini Covid finora consegnate alla regione. Il dato più alto a livello nazionale secondo il sito dedicato del governo.

La vaccinazione degli ultracinquantenni paritrà il 3 giugno e da domani, in base alla disponibilità dei vaccini, coloro che hanno dato l'adesione riceveranno gli sms con tutte le indicazioni necessarie. Lo annuncia la Regione, ricordando inoltre che dal 31 maggio sono aperte le adesioni per la fascia dei cittadini tra 29 e 16 anni.

"La scelta della preadesione, in un tempo preliminare alla successiva prenotazione con assegnazione dell'appuntamento, è per garantire ai cittadini appartenenti alla categoria designata in quell'arco temporale - spiega l'ente - di accedere alla vaccinazione prima delle categorie successive". (ANSA).