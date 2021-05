Scesi a 68 i ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Sono scesi a 68 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria a domenica 30 maggio, sei in meno di sabato. Restano sei i pazienti nelle terapie intensive. Dato stabile.

Nell'ultimo giorno sono emersi 63 nuovi positivi, 95 guariti e un morto. Gli attualmente positivi sono 1.558, 33 in meno di sabato.

Sono stati analizzati 1.590 tamponi e 2.569 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dell'1,5 per cento (era 0,4 sabato). (ANSA).