In Umbria più di 350 mila vaccinati con una dose

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Hanno superato i 350 mila i vaccinati al Covid con prima dose in Umbria. Sono infatti 353.504 secondo i dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 30 maggio. Sono invece 173.334 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Umbria risulta quindi coperto dalla prima dose il 45,7 per cento della popolazione e il 22,3 con entrambe. (ANSA).