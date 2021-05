Guasticchi, si riparte con nuovi progetti

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - "Si riparte con nuovi progetti, alleggerito dal peso delle correnti, dei caminetti, degli stantii riti di congressi farsa e decisioni prese a tavolino sulla pelle di chi ha sempre creduto e crede sui valori della meritocrazia e passione per la politica intesa come servizio e non come carriera. Riparto da uomo libero con gli insegnamenti che mi hanno dato i miei genitori, schiena dritta e tanto lavoro": lo ha annunciato con un post su facebook, Marco Vinicio Guasticchi, dopo avere concluso la propria esperienza politica con il Pd dove aveva ricoperto ruoli anche istituzionali. L'ex presidente della Provincia di Perugia è fondatore e presidente dal 2017 dell'associazione socio-culturale, 'In movimento! Liberare il futuro'.

"Libero come sono sempre stato - ha sottolineato Guasticchi - anche nella mia condizione lavorativa e sociale. Assieme a me, ne sono sicuro ci saranno gli amici veri quelli di sempre che hanno gioito nei momenti belli e sofferto con me in quelli più bui. Loro ci saranno e se ne aggiungeranno altri in questo nuovo cammino che è una sfida di vita da compiere lo sento, ancora per il bene della mia comunità. Insieme ci riusciremo. Le nuove sfide servono a tutti per essere più forti e solidali. Insieme si cambia". "L'associazione senza scopo di lucro - spiega ancora - da anni si propone di coinvolgere chi vuole apportare un concreto contributo per produrre reali ed efficaci cambiamenti in Umbria e dall'Umbria, costruendo un futuro migliore per sé e le nuove generazioni, partendo dal patrimonio più grande della regione: la cultura". (ANSA).