Prima dose di vaccino a 347.186 umbri

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - Sono 347.186 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, in base ai dati della Regione aggiornati al 29 maggio.

Si tratta del 44,88 per cento sul totale dei residenti.

Hanno completato il ciclo 171.749 cittadini, pari al 22,1 per cento. Ad oggi le persone già prenotate, ancora in attesa di vaccino, sono 178.114.

Sono state somministrate complessivamente 509.954 dosi, sulle 528.015 fino ad ora consegnate.

La prima dose è andata per il 24 per cento alla fascia di età 70-79, per il 20 per cento a quella 60-69 e per il 13 per cento a cittadini con età compresa fra i 50 e i 59 anni.

Ha completato il ciclo il 33 per cento delle persone fra 80 e 89 anni di età, il 15 per cento nella fascia 60-69 e il 13 per cento in quella 50-59. (ANSA).