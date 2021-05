Inaugurato il Palazzo comunale Pietralunga dopo il restauro

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - "Oggi inauguriamo il ritorno nella storica residenza dell'amministrazione comunale all'esito della conclusione dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, durati quattro anni". Così il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, al taglio del nastro della "nuova" Casa comunale. "Una sede - ha spiegato - che, oltre ad essere più sicura, è stata migliorata energeticamente e strumentalmente, per questo sicuramente più bella ed affascinante, che assieme alla chiesa di Pieve di Santa Maria, rappresenta e rappresenterà uno degli angoli più belli dell'Umbria". L'intervento complessivo - è detto in una nota della Provincia di Perugia - è composto da tre distinti finanziamenti: il primo concesso al Comune dalla Regione Umbria, con Dgr. n. 1001 del 06/09/2016, di 720.000 euro per il miglioramento sismico, con risorse a totale carico dei fondi ex L. 77/2009; il secondo pari a un importo complessivo di 176.000 euro relativo agli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici per l'accesso al finanziamento di cui alla D.D. n.2917 del 27.03.2017 della Regione Umbria avente ad oggetto Por Fesr 2014 - 2020 Asse IV - Azione 4.2.1 Smart Buildings; infine, l'ultimo di 50.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato svolto con un finanziamento concesso con Decreto del direttore generale della direzione per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico del 14/05/2019: tale contributo assegnato al Comune di Pietralunga rientra tra quelli da destinarsi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile così come stabilito dall'art.

30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

Tra i presenti alla cerimonia anche il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, che ha sottolineato come con questo intervento "la prevenzione diventi qualcosa di tangibile", e la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani che ha definito l'opera un "segnale di speranza importante per l'intero territorio". (ANSA).