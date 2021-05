Citerna in spot promozionale Umbria, sindaco ringrazia

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - "Felici per essere stati inseriti nello spot promozionale della nostra bellissima regione promosso dall'assessorato regionale al Turismo". Sono le parole del sindaco di Citerna, Enea Paladino, che ringrazia ed esprime soddisfazione per lo spazio dedicato al proprio Comune nel video "Umbria cuore verde d'Italia".

"Si possono ben vedere infatti - continua - due suggestivi scorci del nostro territorio citernese nel momento in cui viene citata 'Umbria un mare di cammini' con l'immagine di due pellegrini zaino in spalla, in un primo momento mentre escono dall'arco del camminamento medioevale del borgo antico di Citerna e in un secondo frangente quando attraversano il cammino francescano con le varie indicazioni in prossimità della frazione di Fighille, precisamente in località Case Basse. Un grazie all'assessore regionale per la promozione turistica, Paola Agabiti Urbani, sempre attenta e vicina al nostro territorio". (ANSA).