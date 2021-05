Tesei, Modular hospital altro buon risultato per sanità

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Un altro "buon risultato" per la sanità umbra arriva grazie all'inaugurazione del nuovo Modular hospital dell'ospedale di Perugia. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Dopo avere ringraziato per il lavoro fatto la Struttura commissariale e il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, sia per la visita in Umbria che per la presenza all'inaugurazione, Tesei ha ricordato che la struttura con i dieci posti di terapia intensiva "è perfettamente integrata con l'ospedale con strumentazione di alta qualità". "Utile - ha precisato - non solo per il Covid ma anche perché ci permetterà di realizzare i lavori di riorganizzazione dentro la struttura ospedaliera, cosa che non è stata possibile fare prima con l'emergenza sanitaria".

L'Umbria ora, come ha infine ricordato la presidente, avrà quindi "44 posti fondamentali per la sanità", grazie anche alle altre strutture modulari con terapie intensive. "Questa - ha detto - è la terza che si inaugura dopo quelle già attive negli ospedali di Terni e Foligno. La prossima, a cui si sta lavorando, sarà a Città di Castello".

Alla cerimonia, insieme alla presidente Tesei e al commissario Figliuolo, erano presenti, oltre al personale sanitario impiegato nel modulo di terapia intensiva, anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il prefetto Armando Gradone, l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Marcello Giannico, il rettore dell'Università degli Studi Maurizio Oliviero.

A benedire la nuova struttura è stato il presidente della Conferenza Episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti.

