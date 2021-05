Restano otto i ricoverati Covid in intensive Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Rimangono otto i pazienti Covid nelle terapie intensive dell'Umbria a venerdì 28 maggio, due in meno rispetto a giovedì. I ricoverati sono invece complessivamente 84, cinque in meno del giorno precedente.

Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 63 nuovi postivi, 91 guariti e quattro morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.663, 32 in meno del giorno precedente.

I tamponi analizzati sono stati 1.907 e 3.729 test antigenici.

Con un tasso di positività dell'1,1 per cento contro lo 0,41 di giovedì. (ANSA).