Per Figliuolo sui vaccini "Umbria porta a casa il risultato"

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 28 MAG - "L'Umbria, come fa il maratoneta, porta a casa il risultato": a dirlo è stato il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, chiamato a esprimere un giudizio sulla campagna vaccinale della Regione guidata dalla presidente, Donatella Tesei. "Come molte altre Regioni - ha aggiunto - l'Umbria è partita piano, anche perché il Piano vaccinale all'inizio non era chiaro. Poi si è chiarito dove si doveva andare a parare e l'Umbria porta a casa il risultato".

Figliuolo ha quindi sottolineato che "non sono importanti soltanto i numero, ma anche la qualità delle vaccinazioni". "Se chiamo tutti trentenni - ha proseguito - che vengono qui di corsa è semplice, ma è soprattutto importante agire sui fragili.

Poi - ha concluso - agiremo su tutte le altre classi, compresa quella in età scolare, che dobbiamo chiudere prima che inizino le nuove lezioni". (ANSA).