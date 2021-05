Il Collegio ONAOSI di Perugia entra tra i Collegi di Merito

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Il Collegio ONAOSI della Sapienza, nel centro storico di Perugia, è stato ufficialmente riconosciuto Collegio Universitario di Merito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.n.68/2012. La decisione arriva dopo un lungo ed approfondito iter di valutazione da parte del MIUR. L'Istituto rientra così tra i 55 Collegi di Merito attualmente esistenti in Italia.

Gli ospiti, figli di personale sanitario, tutti ammessi per concorso di merito, alla Sapienza si preparano alla vita professionale attraverso un vasto programma di studi, calcolato con ciascuno di loro, che si aggiunge alla formazione curriculare universitaria.

Alle ore 11 di domenica 20 giugno 2021 la Fondazione ONAOSI condividerà con gli invitati il riconoscimento del Collegio della Sapienza come Collegio Universitario di Merito. (ANSA).