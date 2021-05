Figliuolo, su vaccini importanti accordi con medici e farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Vaccinazioni e gestione dell'emergenza Covid in Umbria sono i temi trattati nell'incontro a Perugia tra il commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e i rappresentanti della task force regionale.

Al commissario è stato ricordato che la campagna vaccinale in Umbria ha raggiunto il 44% della popolazione. Una situazione, al momento con dati sopra la media, accolta con soddisfazione - da quanto emerge - dal generale Figliuolo che ha poi ribadito dell'importanza degli accordi con le farmacie e con i medici per la gestione dei vaccini anche in una fase post emergenziale.

A palazzo Donini, insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il generale Figliuolo ha incontrato anche il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, e i prefetti di Perugia, Armando Gradone, e Terni, Emilio Dario Sensi.

Successivamente il commissario e Curcio hanno incontrato i rappresentanti della task force covid regionale. Oltre alla presidente Tesei erano presenti gli assessori regionali Luca Coletto (Salute) ed Enrico Melasecche (Protezione civile), il direttore regionale salute e welfare Masssimo Braganti, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo, e i vertici delle strutture sanitarie regionali.

(ANSA).