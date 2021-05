Figliuolo ringrazia Cucinelli per centro vaccini

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 28 MAG - "Ringrazio Brunello Cucinelli per quello che fa per l'Italia. E' a capo di una grandissima azienda che rappresenta l'italianità e qui, nell'ambito della campagna vaccinale, ha fatto vedere come la grande Italia, quella di chi si è fatto da solo ma che con i propri talenti è riuscito a farsi grande nel mondo, ridistribuisce su chi ha meno": lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha concluso la sua visita oggi in Umbria incontrando l'imprenditore del cachemire che, a Solomeo, dove vive e ha fondato la sua azienda, ha allestito e messo a disposizione un centro vaccinale Covid.

Figliuolo ha visitato la struttura salutando anche alcune persone che erano in attesa della somministrazione delle dosi.

"Questi - ha detto il commissario - sono posti in cui le parole valgono pochissimo. Abbiamo il dovere di proteggere le persone più anziane di noi. Queste sono buone pratiche, le ho viste anche in altre regioni, dove l'associazionismo e le fondazioni hanno fatto la propria parte. Qui noi abbiamo un'azienda privata, di famiglia, l'italianità nel mondo, che ha donato un qualcosa di proprio per ridistribuirlo a tutti e per far sì che la campagna vaccinale possa continuare con maggior slancio e successo". (ANSA).