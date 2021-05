Figliuolo, non dobbiamo lasciare indietro alcuno

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 28 MAG - "Con la piena sinergia tra Stato, Regioni, enti locali, enti fieristici, come in questo caso a Bastia Umbra, c'è l'Italia che vince, perché a vincere è la squadra": così si è espresso il generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita al centro vaccinale umbro. "Dobbiamo continuare in squadra, non lasciando indietro nessuno, soprattutto i più vulnerabili" ha aggiunto. "Se continueremo su questa via - ha concluso Figliuolo - usciremo al più presto dalla logica emergenziale". (ANSA).