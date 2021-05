Cucinelli, Figliuolo sempre in divisa? E' l'abito suo

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 28 MAG - "Sono felicissimo del generale, perché quando è apparso in televisione, l'idea di vestirsi con 'l'abito suo', è stata per me affascinante": così l'imprenditore del cachemire, Brunello Cucinelli, commentando positivamente la scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo di indossare la divisa anche nella sua veste di commissario Covid.

Il generale ha fatto visita oggi al centro vaccinale di Solomeo, voluto e predisposto da Brunello Cucinelli. "Mi piacciono le persone che rispettano le regole - ha detto l'imprenditore -, che esprimono rigorosità e serietà. Noi veniamo dalla scuola di San Benedetto, uomo rigoroso. Non siamo interessati alle critiche, siamo qui per sorridere alla vita".

