Cristiana Pegoraro interpreta l'inno di Mameli

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 MAG - Comune di Narni e Cristiana Pegoraro insieme per celebrare la festa del 2 giugno: la pianista ternana ha infatti realizzato un'inedita interpretazione dell'Inno di Mameli che intende celebrare non solo la prossima Festa della Repubblica, ma anche la fine del lockdown ed il progressivo ritorno alla normalità in tutta Italia.

L'arrangiamento è diventato la colonna sonora di un video, intitolato "L'Italia s'è desta". Girato presso la Rocca Albornoz di Narni e già visibile su YouTube.

"Sono molto felice e onorata di aver potuto contribuire con questo video alle celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario della Repubblica, un'importante ricorrenza che coincide anche con l'inizio del ritorno alla vita normale per tutti gli italiani" spiega Pegoraro, direttore artistico del Narnia Festival, kermesse di arte, musica, danza e teatro, la cui decima edizione si aprirà il 30 giugno sempre a Narni.

"Questo bellissimo video - commenta Lorenzo Lucarelli, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Narni - è una grande opportunità anche per promuovere la nostra città, dopo la pandemia. Siamo pronti per ripartire con un'ampia proposta di eventi di alto livello, dalla musica ai fumetti, dal medioevo ai grandi siti come la rocca, il museo e i sotterranei. Cristiana Pegoraro e il suo festival faranno da ideale colonna sonora all'avvio della ripresa turistica e culturale di Narni dopo il lockdown". (ANSA).