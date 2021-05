ANSA-IL-PUNTO/COVID:Umbria, vaccino a tappeto in area sisma

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Una campagna vaccinale contro il Covid "a tappeto su tutta l'area del cratere" del sisma del 2016 è stata annunciata dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme al generale Francesco Paolo Figliuolo, in occasione della visita del commissario nazionale per l'emergenza.

L'iniziativa intereserrà non solo l'Umbria ma tutte le regioni del centro Italia colpite dal sisma.

"La popolazione terremotata - ha sottolineato Tesei - già da tanti anni è chiamata a grandi sacrifici. A mio avviso è una notizia bellissima questa di poter vaccinare a tappeto tutti coloro che vivono nel cratere".

La notizia è arrivata nel giorno in cui il generale Figliuolo ha incontrato la task force regionale per l'emergenza Covid, visitando poi il centro vaccinale di Bastia Umbra e nel pomeriggio quello a Solomeo di Corciano dove proprio oggi è stata somministrata la prima dose anche all'imprenditore Brunello Cucinelli. Recandosi anche all'ospedale di Perugia per l'inaugurazione del Modular hospital.

Rimangono intanto otto i pazienti Covid nelle terapie intensive dell'Umbria a venerdì 28 maggio, due in meno rispetto a giovedì. I ricoverati sono invece complessivamente 84, cinque in meno del giorno precedente. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 63 nuovi postivi, 91 guariti e quattro morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.663, 32 in meno del giorno precedente.

I tamponi analizzati sono stati 1.907 e 3.729 test antigenici.

Con un tasso di positività dell'1,1 per cento contro lo 0,41 di giovedì. (ANSA).