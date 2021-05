Umbria, da primo giugno vaccini a fascia 50-59 anni

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Dal 1 al 15 giugno è il periodo indicato in Umbria per l'avvio della vaccinazione anti Covid per la fascia 50-59 anni. Mentre dal 16 al 30 giugno toccherà a quella 40-49, dal 1 al 15 luglio alla 30-39 e il 16 al 31 luglio sarà la volta della fascia 16-29 anni. Date indicate dalla Regione nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento epidemiologico e comunque legate all'arrivo delle dosi.

Per la fascia 60-69 anni, in cui è stata già avviata la somministrazione, entro il 31 maggio "dovremmo essere in grado di arrivare al 75% di vaccinati con la prima dose" ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto.

L'auspicio di Coletto "è di arrivare a fine settembre con il completamento totale delle vaccinazioni per essere così vicini ad una sorta di immunità di gregge".

"Non è vero che siamo indietro rispetto alle vaccinazioni - ha poi commentato l'assessore - tanto è che in sei fasce siamo tra le prime tre regioni. Ed ormai è scontato dire che se avessimo più vaccini potremmo migliore ancora le nostre posizioni".

Dalla metà di giugno, ha poi ricordato Coletto, entreranno in azione anche le farmacie. "Cercheremo quindi - ha detto Coletto - di mettere in sicurezza anche le categorie dei più giovani che hanno meno probabilità di sintomatologie gravi".

Il direttore regionale Salute e Welfare, Massimo Braganti, ha inoltre annunciato che la Regione "sta chiudendo il percorso anche con gli insediamenti produttivi". "Il limite che abbiamo ancora - ha spiegato - è la disponibilità di vaccini per procedere. Stiamo sollecitando quindi per partire pure attraverso questa modalità di punti vaccinali". (ANSA).