Restyling e nuovo brand per il portale turistico liveorvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 27 MAG - Restyling e nuovo brand per il portale turistico www.liveorvieto.com, on line dalla prossima settimana per scoprire la città del Duomo e il territorio. Il nuovo logo e il nuovo sito - entrambi presentati alla presenza del sindaco Roberta Tardani -, rientrano nel progetto "Orvieto, un'esperienza aumentata", in partnership con il Comune di Porano, cofinanziato della Regione Umbria nell'ambito dell'avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta turistica territoriale e dei servizi.

Il restyling del sito - spiega una nota del Comune - è stato ideato in modo da valorizzare al meglio i contenuti presenti, renderli più fruibili e definire gerarchie basate sulle aspettative degli utenti. Tre le macroaree: 'Scopri', dedicata ai contenuti descrittivi e di approfondimento del territorio nel suo complesso, della sua storia e delle sue tradizioni; 'Visita', dedicata alla promozione dell'offerta ed attività turistica, come le attrazioni naturali e culturali, gli itinerari e le proposte di viaggio composite; 'Organizza', dedicata ad informazioni utili alla pianificazione di viaggio, come le informazioni logistiche, l'elenco delle strutture presenti e le informazioni sulle visite guidate. Tra i nuovi contenuti più spazio alle proposte di viaggio e agli itinerari outdoor, mentre parte fondamentale del sito resta la piattaforma di prenotazione e acquisto on line dei principali monumenti della città, implementata con la possibilità di acquistare i biglietti non solo del pozzo di San Patrizio e del Duomo ma anche del pozzo della Cava e del Museo etrusco 'Claudio Faina', alla quale prossimamente si aggiungeranno altre attrazioni della città e del territorio. (ANSA).