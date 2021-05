Priore dei benedettini di Norcia diventa cittadino italiano

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 MAG - Padre Benedetto Nivakoff, priore della comunità monastica benedettina di Norcia, diventa cittadino italiano. Cittadinanza che gli verrà conferita sabato prossimo, alle ore 12, in piazza San Benedetto.

Jeremy Adam Nivakoff è nato negli Stati Uniti ed in Italia dal 2001.

Alla cerimonia, che si svolgerà in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid, parteciperà il sindaco Nicola Alemanno.

(ANSA).