Incendio in casa disabitata in centro storico di Arrone

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 27 MAG - Intervento dei vigili del fuoco di Terni, stamani nel centro storico di Arrone, dove un incendio ha coinvolto una casa disabitata.

Il personale - con non poche difficoltà, data l'impossibilità di raggiungere il posto con i mezzi - sono riusciti a spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero agli edifici adiacenti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

A dare l'allarme, intorno alle 6, è stato un passante. Sul posto, dopo la messa in sicurezza dell'area, è intervenuto anche il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per le indagini sulle cause del rogo. (ANSA).