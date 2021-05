In Umbria 102 guariti dal Covid e 24 nuovi positivi

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Sono stati 24 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 102 guariti. Emerge dai dati sul sito della Regione. C'è però un nuovo morto, 1.393 dall'inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono ora 1.695, 79 in meno di mercoledì.

Sono stati analizzati 2.205 tamponi e 3.632 test antigenici.

Il tasso di positività totale scende allo 0,41 per cento contro lo 0,57 del giorno precedente.

Stabili i ricoverati in ospedale, 89, dieci dei quali nelle terapie intensive, uno in meno di mercoledì. (ANSA).