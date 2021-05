Fondazione Caripg entra in associazione per Ager

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - La Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ha aderito alla nuova associazione di Fondazioni di origine bancaria per "dare forza e ampliare" le attività di Ager, Agroalimentare e ricerca. Si tratta - è stato spiegato - del più grande progetto filantropico europeo creato dalle Fondazioni per il supporto alla ricerca e partito nel 2008 in seno alla Commissione ricerca di Acri, l'organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di risparmio.

L'obiettivo - è detto in un comunicato della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia - è di "dare nuova linfa per promuovere e sostenere la ricerca scientifica di eccellenza e portare innovazioni al comparto agroalimentare italiano".

"L'ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella rete nazionale delle fondazioni che sostengono il progetto Ager - afferma la presidente Cristina Colaiacovo - conferma e rafforza il nostro impegno nel campo della ricerca scientifica di alto livello e, nel contempo, risponde al bisogno di innovazione di una filiera produttiva d'eccellenza dell'economia umbra. Nella nostra regione ci sono territori storicamente vocati ad alcune produzioni agroalimentari come l'olio, il vino e la cerealicoltura, solo per citarne alcune, che attraverso innovativi progetti di ricerca e il trasferimento tecnologico dei risultati alle imprese, i due pilastri del progetto Ager, possono accrescere il livello della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di competere con maggior forza sui mercati nazionali e internazionali". (ANSA).